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Министр обороны Швеции выступил за рост военного потенциала страны
Фото: © AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl
Министр обороны Швеции Петер Хультквист высказался за наращивание военной мощи страны, но по-прежнему не считает необходимым вступать в НАТО.
"На данный момент лучшая стратегия — это повышение военного потенциала каждого государства в отдельности, углубление двустороннего и многостороннего сотрудничества", — заявил Хультквист в интервью японской газете "Асахи".
По его утверждениям, "проблема — это Россия". "Мы своими глазами видим, как для достижения своих политических целей она может применять военную силу", — сказал шведский министр.
Хультквист при этом полагает, что "если подать заявку в НАТО, возрастет напряженность в регионе".
"Региону нужна безопасность. Экспериментальные меры поддержания безопасности не требуются", — заявил министр.
Швеция как нейтральная страна уже давно придерживается принципа неприсоединения к НАТО. Однако заявления о наращивании ее самостоятельной военной мощи очевидно привлекает внимание Японии, правительство которой также добивается повышения роли и потенциала сил самообороны.
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