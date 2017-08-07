Министр обороны Швеции выступил за рост военного потенциала страны



Министр обороны Швеции Петер Хультквист высказался за наращивание военной мощи страны, но по-прежнему не считает необходимым вступать в НАТО

"На данный момент лучшая стратегия — это повышение военного потенциала каждого государства в отдельности, углубление двустороннего и многостороннего сотрудничества", — заявил Хультквист в интервью японской газете "Асахи".



По его утверждениям, "проблема — это Россия". "Мы своими глазами видим, как для достижения своих политических целей она может применять военную силу", — сказал шведский министр.



Хультквист при этом полагает, что "если подать заявку в НАТО, возрастет напряженность в регионе".



"Региону нужна безопасность. Экспериментальные меры поддержания безопасности не требуются", — заявил министр.



Швеция как нейтральная страна уже давно придерживается принципа неприсоединения к НАТО. Однако заявления о наращивании ее самостоятельной военной мощи очевидно привлекает внимание Японии, правительство которой также добивается повышения роли и потенциала сил самообороны.