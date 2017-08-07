New York Times опубликовал статью, посвященную маневрам НАТО в Восточной Европе Saber Guardian 2017. Обозреватели издания указывают, что на учениях, проходящих возле болгарского города Сливен (полигон Ново село) отрабатывались навыки отражения угроз времен холодной войны, только противником выступал не Советский Союз, а Россия.

Более десяти лет американские войска сражались с исламистами в Ираке и Афганистане, а в настоящий момент они стараются заново приобрести забытые навыки отражения потенциальной угрозы со стороны РФ, подчеркивает издание. Так, танки и бронемашины перекрашиваются в тон европейских равнин, солдаты, привыкшие к крупным защищенным базам, учатся работать небольшим и отрядами и использовать камуфляж, чтобы скрываться от беспилотников.

У сухопутных войск США в Европе нет таких преимуществ, как беспрепятственное передвижение по земле или беспрепятственный полет, так как в отличие от Ирака и Афганистана "границы в Европе значат всё", считает New York Times.

В июне 2017 года Австрия разрешила перебросить технику НАТО из Германии в такие страны, как Венгрия, Болгария и Румыния, однако австрийские активисты резко протестовали против прохода натовской техники.