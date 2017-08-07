После Brexit в бюджете ЕС будет ежегодно недоставать 12 млрд евро

"Я исхожу из того, что эти недостающие миллиарды будут компенсироваться экономией и более высокими взносами стран-членов", - приводит РИА Новости слова еврокомиссара.

Ранее СМИ сообщили, что Лондон готов заплатить после Brexit до 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед ЕС.

Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза победили летом 2016 года на референдуме по данному вопросу. Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit начались 19 июня. Они продлятся до ноября 2018 года. Затем у сторон будет шесть месяцев для ратификации договоренностей.