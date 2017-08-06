Американский сенатор призвал вооружить Украину

Сенатор-республиканец от штата Аризона Том Коттон призвал увеличить поставки вооружений на Украину и нарастить присутствие сил НАТО в Восточной Европе.

«Россия остается угрозой для США. Да, у нас есть общие цели и интересы. Было бы хорошо, если бы наши отношения наладились, но сейчас они на крайне низком уровне», - приводит слова сенатора CBS

Сенатор призвал нарастить поставки оборонительного вооружения Украине. Он отметил, что данный шаг следовало предпринять еще предыдущей администрации Барака Обамы

«Еще в период правления Обамы следовало предпринять шаги по поставкам оборонительного вооружения Украине. Я призываю Дональда Трампа рассмотреть такую возможность», - заявил Коттон.

Сенатор также подчеркнул, что НАТО на фоне проведения Россией учений у западных границ, необходимо нарастить свое присутствие в Восточной Европе.

«Это даст России понятие, что мы будем отстаивать интересы своих союзников по НАТО», - сказал Коттон.