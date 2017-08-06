МИД Сирии потребовал решения ООН по коалиции США в связи с авиаударом по Ракке

МИД Сирии направил письма Генсеку ООН Антониу Гутеррешу и Совету Безопасности, отметив, что бомбардировки международной коалицией во главе с США города Ракка являются нарушением международного права. Об этом говорится в распространённом заявлении ведомства.

«Систематичные бомбардировки жилых кварталов, домов гражданских лиц, уничтожение государственной больницы Ракки и использование запрещённого белого фосфора самолётами «международной коалиции» являются вопиющим нарушением международного права и причисляется к ряду преступлений «коалиции» против невинных в провинциях и городах Сирии», — приводит SANA заявление.

В ведомстве также потребовали немедленного решения ООН по коалиции Соединённых Штатов, которая действует без разрешения сирийского правительства.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийскому городу Ракка погибли 43 человека.

5 августа стало известно, что коалиция во главе с США нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке.