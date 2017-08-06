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МИД Сирии потребовал решения ООН по коалиции США в связи с авиаударом по Ракке
МИД Сирии направил письма Генсеку ООН Антониу Гутеррешу и Совету Безопасности, отметив, что бомбардировки международной коалицией во главе с США города Ракка являются нарушением международного права. Об этом говорится в распространённом заявлении ведомства.
«Систематичные бомбардировки жилых кварталов, домов гражданских лиц, уничтожение государственной больницы Ракки и использование запрещённого белого фосфора самолётами «международной коалиции» являются вопиющим нарушением международного права и причисляется к ряду преступлений «коалиции» против невинных в провинциях и городах Сирии», — приводит SANA заявление.
В ведомстве также потребовали немедленного решения ООН по коалиции Соединённых Штатов, которая действует без разрешения сирийского правительства.
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийскому городу Ракка погибли 43 человека.
5 августа стало известно, что коалиция во главе с США нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке.
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