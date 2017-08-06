Французы не хотят платить жене Макрона

Петиция «против статуса первой леди для Брижит Макрон » за две недели набрала в Интернете, более 150 тысяч подписей, сообщает BFMTV

«Нет причин для того, чтобы жена главы государства получила средства из государственного бюджета», - считает один из инициаторов кампании против финансирования супруги главы государства, лидер движения «Национальное равенство» Тьерри Пол Валетт. Он уверен, что французы не должны одобрять инициативу об особом статусе для первой леди страны.

Активист подчеркивает, что в ходе президентской кампании Эммануэль Макрон утверждал, что его жена будет выполнять общественную роль, а значит, она не будет претендовать на финансирование.

«Мы не можем одобрить инициативу об особом статусе для жены президента», - говорится в тексте.

Речь идет о том, что в качестве супруги президента Брижит Макрон имеет право на финансирование из бюджета из-за того, что выполняет определенные государственные функции.