Северная Корея заявила о готовности нанести удар по тихоокеанской базе США

Северокорейские военные готовы нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, как только решение об этом примет глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Reuters

Отмечается, что Пхеньян может нанести удар по американским базам на Гуаме баллистической ракетой средней дальности «Хвасон-12», впервые запущенной 14 мая.

Как отмечается, подобное заявление является реакцией Пхеньяна на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ответит КНДР «огнем и яростью» в том случае, если действия Северной Кореи будут угрожать Америке.

В ночь на вторник КНДР пригрозила принять «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Кроме того, в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом». Ранее Северная Корея отвергла «состряпанный США и враждебными силами» документ как нарушающий суверенитет КНДР.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.