Главные события у вас в почте
ВСУ обстреляли позиции "Правого сектора" из "Града"
Украинские военные открыли огонь из систем залпового огня «Град» по позициям объединения радикальных националистических организаций «Правый сектор» (запрещен в России) на мариупольском направлении, сообщает РИА Новости.
По данным оперативного командования самопровозглашенной ДНР, ВСУ обстреляли радикалов, находящихся в районе села Пищевик, с позиций в районе населенного пункта Заможнее в 13.00 (совпадает с мск).
В начале недели замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в подконтрольные Киеву города под Донецком прибыли бойцы «Правого сектора». Он отметил, что они, в отличие многих украинских солдат, «с большим желанием продолжают геноцид и уничтожение населения Донбасса». По мнению Басурина, украинские власти используют «бандформирования радикальных националистов для поддержания напряженности».
Оставить комментарий