РИА Новости Украинские военные открыли огонь из систем залпового огня «Град» по позициям объединения радикальных националистических организаций «Правый сектор» (запрещен в России) на мариупольском направлении, сообщает

По данным оперативного командования самопровозглашенной ДНР, ВСУ обстреляли радикалов, находящихся в районе села Пищевик, с позиций в районе населенного пункта Заможнее в 13.00 (совпадает с мск).