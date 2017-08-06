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Источник: сирийская армия окружила крупнейший оплот ИГ* в провинции Хомс
Правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил окружили крупнейший оплот террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник на месте событий.
"Армия и союзные силы взяли в окружение и сжимают кольцо вокруг города Ас-Сухна. Но в город пока не вошли, бои идут на окраинах, наступление продолжается", — рассказал собеседник агентства.
Ас-Сухна является последним значимым форпостом ИГ* на пути сирийской армии к осажденному городу Дейр-эз-Зор.
Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает удерживать позиции и даже предпринимает контратаки. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличии от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.
* Террористическая группировка, запрещена в России
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