Источник: сирийская армия окружила крупнейший оплот ИГ* в провинции Хомс



Правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил окружили крупнейший оплот террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник на месте событий.

"Армия и союзные силы взяли в окружение и сжимают кольцо вокруг города Ас-Сухна. Но в город пока не вошли, бои идут на окраинах, наступление продолжается", — рассказал собеседник агентства.

Ас-Сухна является последним значимым форпостом ИГ* на пути сирийской армии к осажденному городу Дейр-эз-Зор.

Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает удерживать позиции и даже предпринимает контратаки. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличии от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

* Террористическая группировка, запрещена в России