В Донбассе при взрыве гранаты погибли три человека

В Донецкой области в Марьинском районе в частном доме в результате взрыва гранаты погибли три человека, один пострадал, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В с.Дачное Марьинского района 6 августа в 00.30 во дворе частного домохозяйства произошел взрыв ручной гранаты, в результате чего погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в городскую больницу", - сообщили в спасательном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Одессе при взрыве гранаты погиб подросток и двое пострадали.