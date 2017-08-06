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Глава МИД Китая призвал КНДР прекратить провокации

Глава МИД Китая призвал КНДР прекратить провокации
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Глава МИД Китая Ван И заявил, что на встрече с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо призвал северокорейскую сторону прекратить провокации, в том числе ракетные испытания.
Об этом сообщает Associated Press.

Ранее стало известно, что главы МИД Китая и Северной Кореи провели двустороннюю встречу на полях регионального форума АСЕАН в Маниле.
Отмечается, что встреча прошла через несколько часов после того, как Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.
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В мире Главное КНДР Китай
Associated Press
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