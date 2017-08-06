Главные события у вас в почте
Глава МИД Китая призвал КНДР прекратить провокации
Глава МИД Китая Ван И заявил, что на встрече с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо призвал северокорейскую сторону прекратить провокации, в том числе ракетные испытания.
Об этом сообщает Associated Press.
BREAKING: Chinese foreign minister says he urged his North Korean counterpart to cease provocations, including missile tests.— The Associated Press (@AP) 6 августа 2017 г.
Ранее стало известно, что главы МИД Китая и Северной Кореи провели двустороннюю встречу на полях регионального форума АСЕАН в Маниле.
Отмечается, что встреча прошла через несколько часов после того, как Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.
Оставить комментарий