Глава МИД Китая призвал КНДР прекратить провокации



Глава МИД Китая Ван И заявил, что на встрече с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо призвал северокорейскую сторону прекратить провокации, в том числе ракетные испытания.

Об этом сообщает Associated Press.



BREAKING: Chinese foreign minister says he urged his North Korean counterpart to cease provocations, including missile tests.— The Associated Press (@AP) 6 августа 2017 г.





Ранее стало известно, что главы МИД Китая и Северной Кореи провели двустороннюю встречу на полях регионального форума АСЕАН в Маниле.

