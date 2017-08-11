Трамп пообещал не спустить с рук Ким Чен Ыну угрозы Гуаму

Президент США Дональд Трамп заявил, что угрозы северокорейского лидера Ким Чен Ына в адрес острова Гуам, где находится военная база США, не «сойдет Пхеньяну с рук», передает РИА «Новости».

"Он (Ким Чен Ын. — «Газета.Ru») очень неуважительно отзывался о нашей стране. Он говорил ужасные вещи. Но со мной это ему не сойдет с рук", — сказал Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что, если Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».

Ранее Дональд Трамп заявил, что его слова о том, что Пхеньян ждет «огонь и ярость» со стороны Вашингтона в случае, если КНДР продолжит угрожать Соединенным Штатам, были недостаточно жесткими.