Бельгия рассказала о ядовитых яйцах

Власти Бельгии знали о ядовитых яйцах на прилавках магазинов еще в июне. Об этом сообщил сайт BBC со ссылкой на пресс-секретаря Агентства по безопасности пищевых продуктов страны Катрин Стрэгье.



По ее словам, эксперты уже начали расследование, но о яйцах с голландских птицеферм решили никому не говорить до его завершения.



Уточняется, что эти партии могут быть заражены фипронилом.



Мы действительно знали, что с начала июня существует потенциальная проблема с фипронилом в птицеводстве. Мы немедленно приступили к расследованию и проинформировали прокурора, поскольку здесь был вопрос возможного мошенничества



— Катрин Стрэгье.





В свою очередь власти Германии были обеспокоены такими откровениями. Так министр продовольствия и сельского хозяйства страны Кристиан Шмидт ожидает встречи со своим бельгийским коллегой в понедельник, 7 августа.

Миллионы куриных яиц изъяли с опасным вирусом изъяли в Бельгии, Нидерландах и Германии.

