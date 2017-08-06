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Бельгия рассказала о ядовитых яйцах
Фото: 360tv.ru
Власти Бельгии знали о ядовитых яйцах на прилавках магазинов еще в июне. Об этом сообщил сайт BBC со ссылкой на пресс-секретаря Агентства по безопасности пищевых продуктов страны Катрин Стрэгье.
По ее словам, эксперты уже начали расследование, но о яйцах с голландских птицеферм решили никому не говорить до его завершения.
Уточняется, что эти партии могут быть заражены фипронилом.
Мы действительно знали, что с начала июня существует потенциальная проблема с фипронилом в птицеводстве. Мы немедленно приступили к расследованию и проинформировали прокурора, поскольку здесь был вопрос возможного мошенничества
— Катрин Стрэгье.
В свою очередь власти Германии были обеспокоены такими откровениями. Так министр продовольствия и сельского хозяйства страны Кристиан Шмидт ожидает встречи со своим бельгийским коллегой в понедельник, 7 августа.
Миллионы куриных яиц изъяли с опасным вирусом изъяли в Бельгии, Нидерландах и Германии.
В конце июня украинского народного депутата Надежду Савченко в ходе встречи с жителями Николаева закидали яйцами. Несколько собравшихся обвинили ее во лжи, одного из зачинщиков назвали «брехлом». После этого началась драка, в ходе которой в нардепа полетели яйца. Правоохранители задержали предполагаемого виновника, после чего вновь завязалась потасовка, в ходе которой мужчину пытались освободить. Читать далее>>
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