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Макмастер: Ким Чен Ыну не удастся спокойно спать ночью
Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что главе Северной Кореи Ким Чен Ыну не удастся спокойно спать ночью, учитывая то, сколько стран выступают против него.
«Я думаю, что ему не удастся (спать спокойно ночью. — RT). Весь мир против него. Он изолирован»,— заявил Макмастер в интервью MSNBC.
При этом он отметил, что никто в мире до конца не понимает то, как функционирует верховная власть в КНДР в настоящее время.
«Сейчас уже третье поколение, это уже третий авторитарный лидер. Он такой же жестокий, как и предыдущие, но он делает некоторые вещи иначе. Он даже убивает членов своей семьи. Сложно предугадать будущее этого режима», — добавил Макмастер.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «дураком».
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