Макмастер: Ким Чен Ыну не удастся спокойно спать ночью

«Я думаю, что ему не удастся (спать спокойно ночью. — RT). Весь мир против него. Он изолирован»,— заявил Макмастер в интервью MSNBC.

При этом он отметил, что никто в мире до конца не понимает то, как функционирует верховная власть в КНДР в настоящее время.

«Сейчас уже третье поколение, это уже третий авторитарный лидер. Он такой же жестокий, как и предыдущие, но он делает некоторые вещи иначе. Он даже убивает членов своей семьи. Сложно предугадать будущее этого режима», — добавил Макмастер.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «дураком».