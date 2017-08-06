Главные события у вас в почте
Американский журналист женился на жительнице ДНР
Американский журналист Патрик Ланкастер женился на жительнице самопровозглашенной Донецкой народной республики Надежде, сообщает телеканал "Звезда".
Отмечается, что мужчина приехал в Донецк три года назад для освещения событий в регионе.
По данным телеканала, за три дня до церемонии Ланкастер принял православие, венчание прошло в Храме Петра и Февронии в Донецке. У пары есть сын.
Журналист также рассказал, что сотрудники ФБР посещали дом его родителей и задавали им различные вопросы, но "все закончилось хорошо".
Оставить комментарий