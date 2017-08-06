Американский журналист женился на жительнице ДНР

Американский журналист Патрик Ланкастер женился на жительнице самопровозглашенной Донецкой народной республики Надежде, сообщает телеканал "Звезда"

Отмечается, что мужчина приехал в Донецк три года назад для освещения событий в регионе.

По данным телеканала, за три дня до церемонии Ланкастер принял православие, венчание прошло в Храме Петра и Февронии в Донецке. У пары есть сын.