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Газета.Ru

Американский журналист женился на жительнице ДНР

Американский журналист женился на жительнице ДНР
Фото:
Американский журналист Патрик Ланкастер женился на жительнице самопровозглашенной Донецкой народной республики Надежде, сообщает телеканал "Звезда".
Отмечается, что мужчина приехал в Донецк три года назад для освещения событий в регионе.
По данным телеканала, за три дня до церемонии Ланкастер принял православие, венчание прошло в Храме Петра и Февронии в Донецке. У пары есть сын.
Журналист также рассказал, что сотрудники ФБР посещали дом его родителей и задавали им различные вопросы, но "все закончилось хорошо".
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ФБР
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