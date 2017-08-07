Неловко пошутили. Китайских туристов повязали за «гитлеровское приветствие» в Берлине

Два китайских туриста были арестованы в Берлине за то, что они делали селфи рядом с Рейхстагом, вскидывая руку в нацистском приветствии. Позднее этих двух мужчин 36 и 49 лет отпустили под залог в 500 евро с каждого. Теперь предстоит судебное разбирательство, которое грозит туристам крупным штрафом или даже тюрьмой. Это не в первый раз, когда применяется эта статья уголовного кодекса, поясняет редактор SPIEGEL TV из Гамбурга Анна Садовникова

Анна Садовникова редактор SPIEGEL TV из Гамбурга «В стране следят очень серьезно за подобного рода проявлениями, потому что как в Австрии, так и в Германии сразу после Второй мировой войны был принят закон, по которому категорически запретили нацистские символы. Под этот закон попали жесты китайцев, которые фотографировали друг друга, вскидывая руку в так называемом гитлеровском приветствии. Так оно называется по-немецки. Это дело будет серьезно рассматриваться судом. Это достаточно серьезная и долгая процедура. Примеры уже существуют. В 2009 году очень известный немецкий актер был приговорен именно за такой жест именно в Берлине к штрафу в пять тысяч евро. В принципе, грозит до трех лет тюрьмы. Зависит от обстоятельств, от того, под каким предлогом применялись эти жесты. Известен пример Греции. Футболиста, которой забил гол, вскинул руку в такого рода приветствии, и его до конца жизни лишили возможности играть за национальную команду. Европа и Германия относятся очень серьезно к такого рода действиям. Если китайцы заинтересованы в том, чтобы штраф был минимальный, они должны будут принимать участие в процессе».