Американский журналист женился на жительнице ДНР

Американец Патрик Ланкастер и жительница ДНР Надежда обвенчались в субботу в Храме Петра и Февронии города Донецка. Ланкастер работает журналистом и три года освещает боевые действия на востоке Украины, пишет РИА Новости

У пары уже есть ребенок, и покидать Донецк семья не планирует. Надежда рассказала, что ее родные хорошо приняли Патрика. "Удивления не было, мы все люди, просто языковой барьер мешает. США, либо Украина, главное, чтобы человек был хороший, а он хороший, он самый лучший", — заявила Надежды.