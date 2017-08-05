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Американский журналист женился на жительнице ДНР
Фото: кадр видео
Американец Патрик Ланкастер и жительница ДНР Надежда обвенчались в субботу в Храме Петра и Февронии города Донецка. Ланкастер работает журналистом и три года освещает боевые действия на востоке Украины, пишет РИА Новости.
У пары уже есть ребенок, и покидать Донецк семья не планирует. Надежда рассказала, что ее родные хорошо приняли Патрика. "Удивления не было, мы все люди, просто языковой барьер мешает. США, либо Украина, главное, чтобы человек был хороший, а он хороший, он самый лучший", — заявила Надежды.
А вот у родных самого Ланкастера были проблемы. По его словам, к его маме семь месяцев назад приходили агенты ФБР и "задавали много вопросов, но все хорошо закончилось".
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