ЕК признала недовольство большинства европейцев политикой ЕС



Согласно данным европейского агентства по изучению общественного мнения Eurobarometer, лишь 40% европейцев положительно воспринимают Евросоюз как политическое и экономическое объединение 28-ми стран, сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК). Так, положительные эмоции по поводу Евросоюза испытывает лишь 40% французов и 42% датчан. Об отношении к Евросоюзу жителей Греции, Италии и Португалии ЕК не упомянула, передает ТАСС . При этом в ЕК признали, что осенью 2016 ЕС позитивно воспринимали только 35% граждан стран, входящих в наднациональное объединение.

Кроме того, согласно официальным данным, лишь 42% жителей ЕС доверяют руководству Евросоюза, а в 2015 году этот показатель и вовсе оценивался на уровне 32%.



Также в ЕК признали, что в России только 33% граждан считают, что в ЕС есть стабильность, тогда как в США так думают 75% граждан.



Напомним, в июне прошлого года сторонники выхода Великобритании из Евросоюза победили на общенациональном референдуме. Большинство россиян приветствовали решение британцев покинуть ЕС.