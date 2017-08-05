Депутат Рады сообщил о поисках Саакашвили на польско-украинской границе

По его словам, границу в районе пропускного пункта «Корчова-Краковец» заблокировали по прямому указанию из администрации президента Петра Порошенко . «Это означает прекращение въезда и выезда автомобилей на пограничном пункте», — написал Деревянко, являющийся членом партии Саакашвили «Движение новых сил».

Парламентарий рассказал, что его автомобиль тоже обыскали, несмотря на закон о депутатской неприкосновенности. По его словам, на границе образовалась многокилометровая живая очередь. «Это нарушение не только украинского законодательства, но и международных соглашений о работе пограничного пункта. А также издевательство над сотнями людей, которые не могут нормально пересечь границу», — подчеркнул Деревянко.

4 августа Саакашвили прилетел в Польшу из США для участия в праздновании 73-й годовщины Варшавского восстания. По каким документам он прибыл в страну, неизвестно, так как ранее Украина аннулировала его паспорта вслед за лишением гражданства.

Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го, а затем президент принял его отставку. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он объявлен во внутригосударственный розыск.