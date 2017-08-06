Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на полет Порошенко на МиГ-29



Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на полет президента Украины Петра Порошенко на истребителе МиГ-29.

Глава государства в минувшую субботу прибыл на советском многоцелевом истребителе на военный аэродром в Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков по случаю Дня воздушных сил.



Событие не осталось незамеченным пользователями социальных сетей.



Так, пользователь Twitter Russian Code полагает, что Порошенко "сделал вид, что на Украине есть ВВС и прокатился на истребителе МиГ-29".



5 августа ко Дню ВВС Украины Порошенко, сделал вид, что на Украине есть ВВС, и прокатился на истребителе МиГ-29 pic.twitter.com/Vz949nl7eq— Russian Code (@RussiaInHeart) 5 августа 2017 г.

Пользователь Twitter gaewmaxim иронизирует, что принятый на Украине закон о декоммунизации не касается советской техники.



Петр Порошенко сегодня полетал на МиГе. И поздравил летчиков с Днем воздушных сил Украины pic.twitter.com/rKPQ2SzKee— DW (на русском) (@dw_russian) 5 августа 2017 г.

​​​"Везет президенту – используя служебное положение, прокатился на современном истребителе, да еще и с таксистом – генерал-полковником", — написал один из комментаторов под постом на странице украинского лидера в Facebook.



"Непатриотично как-то на МиГах летать", — отметил другой комментатор.



Теперь пользователи соцсетей ждут, когда Порошенко "прокатится" на подводной лодке.

