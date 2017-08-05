Дискуссия о создании Малороссии продолжается, заявил Захарченко

СЕДОВО, 5 авг — РИА Новости . Дискуссия о создании нового государства Малороссия продолжается, уже получены миллионы отзывов, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко

"Этот проект (Малороссия — ред.) обсуждается уже на уровне политтехнологов, союзных экспертов. Мы предложил выход из ситуации, которая сложилась. Это тема для дискуссии. Мы получили уже миллионы предложений, реплик, критики много было", — сказал Захарченко, выступая на молодежном форуме.

Он отметил, что критика касалась самого названия нового государства, местонахождения столицы.

"Уже сложилась дискуссия, и это важно… Пошли звонки и попытки выйти к нам на встречу и разговор обычных военнослужащих Украины, они хотят не сдаться в плен, а перейти на нашу сторону. Это была основная победа. Люди, которые сидят в окопах, начинают задумываться", — добавил Захарченко.

Ранее Захарченко предложил создать новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В Луганске сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.