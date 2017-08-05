В Госдуме прокомментировали предложение Пентагона поставлять летальное оружие на Украину



Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал предложение Пентагона поставлять летальное оружие на Украину. По его мнению, американцы намерены максимально извлечь для себя выгоду из конфликта внутри этой страны.

«США стремятся удержать за собой позицию страны, которая сегодня находится на первом месте в мире по объёму продажи вооружения и получения от этого прибыли. Американцы, как и их президент, во все времена были абсолютно материальной нацией. Они делают всё исключительно в интересах своего государства, даже если это наступает на интересы других стран. Это обычная попытка продажи соответствующего вооружения под надуманным предлогом борьбы против внешней агрессии», — заявил он.



Шерин отметил, что вместе с оружием на территорию Украины прибудут и американские инструкторы, которые будут получать немаленькую зарплату. Всё это приведет к очередным расходам, которые киевский режим мог бы направить не на войну, а на помощь населению.



«США всегда направляет инструкторов, чтобы обучить пользоваться оружием. Причем это бывает за счёт той страны, которая приобретает вооружение. Таким образом, деньги, которые надо направить на социальные нужны, Украина потратит на приобретение этого вооружения. Но киевскому режим в нападках на Россию это не поможет», — подчеркнул депутат.



Ранее Министерство обороны США рекомендовало Белому дому начать поставки летального оружия на Украину. Предлагаемый пакет военной помощи включает в себя противотанковые ракеты Javelin стоимостью около $50 млн.