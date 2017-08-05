Трамп заморозит Африку, чтобы обогреть Украину

«Сразу несколько источников РБК-Украина, знакомых с ходом переговоров, рассказали изданию, что вопрос поставок угля инициировал Трамп. «Для американского лидера очень важно выполнить свои предвыборные обещания, касающиеся возрождения угольной промышленности в Штатах. В марте он подписал соответствующий указ, а теперь пытается найти стабильные рынки сбыта. Именно Трамп поднял эту тему при разговоре с Порошенко», — заверил РБК-Украина источник, знакомый с ситуацией изнутри.



«Своего интереса в поставках угля на Украину американские партнеры не скрывают. «Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас. Есть много других мест, где он (уголь) также необходим, и мы будем продавать его всем и каждому в мире», — цитирует автор РБК-Украина слова американского лидера, сказанные после встречи с Порошенко.





Издание напоминает о том, что 28 марта Трамп отменил введенный Бараком Обамой мораторий на разработку новых месторождений угля. План Обамы «Чистая энергия» предполагал значительно снизить использование угля в генерации электроэнергии. Еще на этапе предвыборной кампании Трамп заявлял, что в результате реализации этого плана угольная отрасль США «на грани выживания», а «сотни тысяч американцев лишились рабочих мест».

«Если еще четыре года назад США экспортировали более 50 млн тонн энергетического угля, то к 2016 году этот показатель не превышал 20 млн тонн», — отмечается на официальном сайте американского правительственного агентства Energy Information Administration (EIA).



РБК-Украина сообщает, что украинские чиновники отказались комментировать официально политическую составляющую сделки по импорту угля из США, однако на правах анонимности, в кабмине подтвердили, что Украина готова «помочь» американским партнерам наладить рынок сбыта топлива.



«Трампу нужны быстрые и показательные результаты, в энергетике в частности. Американские партнеры обсуждали с украинской делегацией объем поставок, который может покрыть годовую потребность страны в антрацитовой группе (ежегодные потребности украинской энергетики составляют около 9,5 млн тонн угля-антрацита). Добыча в Пенсильванском бассейне преимущественно происходит карьерным методом. Поэтому развернуть производство не так уж и сложно. Но наша делегация не была готова к этому разговору, поскольку американский уголь дорогой и высококалорийный», — пояснил РБК-Украина источник в кабмине.





Многие эксперты весьма скептически относятся к этой информации. Например, профессор кафедры Российской политики факультета политологии МГУ , доктор политических наук Андрей Манойло считает, что ей нельзя верить.

— Думаю украинские источники врут. Это инициатива украинской стороны. Они бы еще додумались чернозем закупать в Новой Зеландии.



«СП»: — Чего тут больше: политическая составляющая или экономическая?



— В спекулятивном плане политическая составляющая конечно присутствует: смотрите, США нас поддерживают углем. Экономическая составляющая тоже есть: безысходность заставляет искать уголь даже за океаном. Но больше всего здесь коррупционной составляющей: на закупку угля надо будет авансом перегонять в Штаты деньги, и немалые. Вот их и перегонят, а потом они рассосутся. У нас такие вещи называют выводом капиталов. Как это называется на Украине, я не знаю.



«СП»: — Украина достаточно привлекательный рынок? Куда еще Америка может направить свой уголь?



— Украина не может быть привлекательным рынком для США - ей платить нечем. Если Украину сбросить со счетов, то для сбыта американской угольной промышленности остается Китай и некоторые страны Африки.



«СП»: — Можно ли говорить о связях поиска Америкой рынков для своего угля с новыми санкциями, направленными на вытеснение России с европейского газового рынка?



— Нет, угольная сделка не связана с попыткой вытеснить Россию. Это типично коррупционная схема. Украинцы собираются прокрутить аферу типа известной в РФ в 90-е годы «мельницы». А для «мельницы» все равно что покупать — хоть уголь, хоть компост.



Впрочем, не все отнеслись к опубликованной украинским изданием информации скептически.



— Это вполне укладывается в концепцию политики Трампа, — считает политолог-американист Владимир Можегов.



— Трамп, прежде всего, бизнесмен и консерватор. Он хочет видеть Америку сильной и экономически процветающей страной. Для этого нужно развивать все отрасли экономики, обеспечивать людей работой. Если договор о покупке Украиной американского угля поможет вывести из ступора американскую угольную промышленность — отчего же Трампу это не приветствовать?



«СП»: — Уголь для Украины, санкции против нефтегазового сектора России. Можно ли все это считать звеньями одной цепи, призванной стимулировать добычу энергоресурсов в США? Для чего?



— Ну, антироссийские санкции — прежде всего, инициатива Конгресса. Неоконы, которые стоят за политикой санкций (еще со времен достопамятной поправки Джэксона-Вэника 1974 г.) действуют в совсем другой логике и системе координат. Это мессианская, религиозная, во многом, идеология борьбы с «империей зла» или «осью зла», как они теперь это называют. Трамп — совсем иной человек, земной и основательный. Но в каких-то моментах эти две логики могут, конечно, пересекаться. Если антироссийские санкции Конгресса помогают стимулировать экономику США, Трамп говорит «да».



«СП»: — Получается, это укладывается в концепцию make America great again, разговоры о стимулировании создания рабочих мест и прибавочной стоимости в самих штатах? Трамп выполняет свою программу?



— Именно так.



«СП»: — Чем такая деятельность республиканцев, по сути, отличается от деятельности демократов? И те, и другие вмешиваются в политику других стран для реализации своих экономических интересов?





— Разница большая. Неоконы (которые сегодня во многом контролируют элиту как Республиканской, так и Демократической партии ), взрывали Украину исходя из геополитических задач. Им нужно было отсечь Россию от Европы, ударить по Евразийскому союзу , не дать России вновь подняться в империю. Они ставят перед собой глобальную цель мирового доминирования. Но «Новый мировой порядок» неоконов не предполагает сильную экономически и даже независимую Америку. Править миром, по мысли неоконов, должен анклав международных банков и транснациональных корпораций. А все государства (включая и Америку) должны, в конце концов, раствориться в некоем едином сверх-государстве (вернее, стать единой транснациональной корпорацией).

Трамп же выступает за сильную и независимую Америку. Он продолжает политику Никсона, то есть желает паритета и договора с сильными мировыми игроками, такими как Россия и Китай. Согласитесь, есть разница между идеей уничтожения всех государств и глобальной власти банков над миром, и идеей мирового паритета супердержав.



«СП»: — К чему в глобальном масштабе приведут действия США, нацеленные на передел энергетических рынков в мире?



— Думаю, вопрос следует задавать так: победит ли в итоге реал-политика Трампа или глобалистский мессианизм неоконов? От этого и будет зависеть будущее мира. «Передел энергетических рынков» — это только нижний уровень игры, разумеется, очень важный, но не решающий. У нас здесь есть свои козыри, свои фишки (в том числе и на Ближнем Востоке). Но решающая игра идет выше, на уровне «идей». И решающий ответ будет зависеть от того, кто одержит победу здесь.





По мнению доцента НИУ ВШЭ, члена Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Павла Родькина , в подобной сделке нет ничего удивительного.

— Глобалистская экономика очень часто навязывает такие «абсурдные» схемы странам, оказавшимся под властью компрадорских элит. Экономическая логика заключается здесь исключительно в прибыли транснационального капитала.



«СП»: — Украина достаточно привлекательный рынок? Или тут вопрос больше политики, чем экономики?





— Как показывает практика глобализма, множество стран, как, например, в Африке или Латинской Америке может очень долгое время существовать в убыток себе, принося сверхприбыли ТНК и местным олигархам и ввергая в бедность и нищету собственное население. Киев готов нести на себе еще и это бремя в обмен за политическую легитимацию Западом правящего режима, которая перевешивает в итоге и экономическую невыгодность данного предприятия, и политические последствия относительно донбасской проблемы: покупка угля в США еще больше экономически расчленяет Украину.

«СП»: — Можно ли говорить о связях с новыми санкциями, направленными на вытеснение России с европейского газового рынка? О некоей новой политике американцев в энергетике?



— Россия для США является естественным и крайне неудобным конкурентом на газовом рынке Европы, который остается крайне привлекательным, развитым и платежеспособным. Тем более, Америка уже имеет политическое и идеологическое обоснование такого вытеснения, которое, конечно, ударило бы и по России и позволило США получать еще больше прибыли, но и геополитического влияния не только в Европе, но и через нее фактически во всей Евразии и Ближнем Востоке.



«СП»: — К чему в глобальном масштабе приведут попытки США перестроить мировой рынок энергоресурсов?



— Переформатирование энергетического рынка может привести к потрясениям в глобальных масштабах, так как здесь оказываются задействованы самые разные страны и целые регионы, куда входит и Юго-восточная Азия, и Латинская Америка и Африка, и Ближний Восток, и Европа. То есть в поле дестабилизации оказывается в буквальном смысле — весь мир. А поскольку энергетический рынок перестраивается Америкой исключительно в своих интересах для обеспечения стратегического лидерства в XXI веке, оставляя за бортом даже интересы традиционных союзников, то и противоречия между мировыми игроками возрастают до критически опасного для мира уровня.