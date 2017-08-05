«Живут в затуманенном состоянии»: В России ответили на заявление Украины о неспособности достроить Крымский мост

Глава Минюста Украины Павел Петренко считает, что Россия не сможет из-за санкций построить мост через Керченский пролив, который соединит материковую часть страны с полуостровом Крым.

С таким заявлением Петренко выступил через несколько дней после того, как строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста. Власти Крыма в беседе с RT назвали неадекватным заявление украинского чиновника.



«Неадекватное заявление»



Украинский министр юстиции Павел Петренко в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что Россия не сможет завершить строительство Крымского моста. Такое мнение Петренко обосновал отсутствием сотрудничества со стороны иностранных компаний.





«Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС , США, Японии — в странах, которые присоединились к санкциям против России относительно Крыма. То есть, по моему глубокому убеждению, перспектив у этого проекта фактически нет», — считает Петренко.

О каких иностранных компаниях и их участии в строительстве идёт речь, Петренко не пояснил.



Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT охарактиризовал заявление главы Минюста Украины как неадекватное.



«Заявление, безусловно, неадекватное. Оно свидетельствует о том, что, к сожалению, украинское государство до сих пор не готово признать объективную действительность, которая существует. В собственных головах они живут в затуманенном состоянии. Говорят, что Крымский мост не будет построен, — это очередная пустая риторика в отношении нашей республики», — сказал он.



Ганжара напомнил, что большая часть моста в Крым через Керченский пролив уже отстроена, и никакие заявления со стороны Киева этот факт не изменят.



«Сегодня автотранспортная часть моста уже на 70% готова. И мы глубоко убеждены, что его первая часть будет введена в эксплуатацию в 2018 году, а вторая — к 2019 году. Строительство не просто идёт по плану, а даже немного опережает график. В этом смысле со стороны Украины, думаю, мы услышим ещё не одно агрессивное заявление. Но они никак не влияют ни на ситуацию в Крыму, ни на строительство моста», — заключил Ганжара.



31 июля инфоцентр «Крымский мост» сообщил, что на керченском берегу была завершена сборка автодорожной арки Крымского моста, а в ближайшее время планируется закончить установку гибких подвесок, смонтировать эксплуатационные системы и покрыть конструкцию антикоррозийной краской.



Морская операция





Кроме не подкреплённых фактами сомнений в завершении строительства моста, власти Украины продолжают публично декларировать намерение подать против России иск из-за ограничения судоходства. Об этом 1 августа заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк . По словам чиновника. сейчас идёт подсчёт убытков, недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами.



Ранее украинский МИД заявлял, что Россия собирается ограничить судоходство почти на месяц — на 23 дня, и общий убыток украинской стороны только от этого составит около 500 млн грн ($20 млн). Кроме того, после завершения строительства моста часть судов якобы уже не сможет проходить через Керченский пролив, что также скажется на грузообороте украинских портов.



Министр транспорта России Максим Соколов , комментируя заявления украинской стороны, сообщил, что морская операция по перевозке и установке арочных пролётов, которые являются самыми габаритными конструкциями моста, пройдет при минимальном ограничении судоходства, а единовременная приостановка движения судов по фарватеру не превысит трех суток. После завершения технологических операций канал будет незамедлительно открыт для судоходства, подчеркнул глава минтранса Соколов.

Первая из двух плавучих опор, с помощью которых будут подниматься арочные пролёты моста, прибыла в Керчь 2 августа, сообщил инфоцентр «Крымский мост».





«Плавопора на буксире и в сопровождении судов обеспечения покинула причальную стенку «Севморзавода» в воскресенье, 30 июля, сразу после завершения военно-морского парада, состоявшегося в День ВМФ России в Севастопольской бухте. Караван, двигаясь оптимальным маршрутом, дошел до якорной стоянки в акватории Черного моря в 5 км от острова Тузла вечером 1 августа. Ранним утром 2 августа плавопора ошвартована на глубоководной набережной керченского судостроительного завода «Залив» , — говорится в сообщении инфоцентра.

В инфоцентре также сообщили, что морская операция по перевозке и установке арок моста запланирована на август-сентябрь 2017



«Технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведённые для этого календарные «окна». В эти дни суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь. За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере — причём в течение одного временного «окна» ограничения не могут превышать 72 часов», —подчёркивается в сообщении.



Крымский мост соединит Республику Крым с Краснодарским краем и решить проблему транспортной изоляции полуострова от остальной России. Его длина составит 19 км. Мост будет состоять из автомобильной и железнодорожной частей. Движение автотранспорта по нему планируется начать в следующем году, а первые железнодорожные составы отправятся по мосту в Крым в 2019-м.