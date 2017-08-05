Во французском зоопарке умер один из рожденных детенышей панды

Один из двух детенышей панды, которые родились в пятницу во французском зоопарке Боваль (Beauval), умер, сообщили в зоопарке.



Ранее стало известно, что у панды Хуан Хуан (Huan Huan) появилось на свет два детеныша. Мама-панда занялась заботой о том медвежонке, который появился на свет вторым, тогда как первый, слабый от рождения, был помещён в кувез. Врачи были обеспокоены его состоянием и говорили, что он находится на грани жизни и смерти.



"Несмотря на незамедлительное вмешательство китайских и французских ветеринаров, которые обогревали и стимулировали малыша, спасти его не удалось. Мы с большой грустью сообщаем вам о его смерти", — заявляет зоопарк.



Второй малыш, вес которого составляет 142,4 грамма, "чувствует себя хорошо, все внимание сконцентрировано на нем".



Малыши-панды впервые родились на французской земле.



Большая панда — неофициальный символ Китая. В настоящее время за пределами КНР панды проживают всего в 22 зоосадах мира. Хуан Хуан, которой скоро исполнится 9 лет, была передана Франции на срок в 10 лет в 2012 году. После окончания "командировки" она вернётся в Китай.