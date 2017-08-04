Саакашвили рассказал о турне по странам Европы

Михаил Саакашвили рассказал о том, что не намерен надолго оставаться в Польше, и намерен посетить еще несколько европейских стран.

Как рассказал разыскиваемый прокуратурой Грузии бывший президент республики Михаил Саакашвили, который сейчас находится в Польше, он не собирается надолго задерживаться в Варшаве, где на его визит уже должны были обратить внимание компетентные органы.

В эфире радиостанции RMF Саакашвили заявил о том, что никаких проблем с перелетом из США в Польшу у него не возникло. Далее он планирует посетить ряд других городов Европы.

Саакашвили также не исключает, что уже скоро вернется на Украину, где, по его словам, осталось немало недовольных в связи с решением о лишении его гражданства.