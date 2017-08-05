СМИ: Пентагон рекомендовал Белому дому поставлять Украине летальное оружие

По данным телеканала, речь идет в том числе о поставках переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), стоимость которых около 50 миллионов долларов.





Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.

Источники телеканала также сообщили, что "окончательное решение о предоставлении оружия еще не принято", но, по их данным, в Пентагоне положительно оценивают такую возможность.





Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя информацию о возможных поставках на Украину из США американских противотанковых ракет, все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности.