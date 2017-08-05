Главные события у вас в почте
СМИ: Пентагон рекомендовал Белому дому поставлять Украине летальное оружие
Фото: Public domain
Военное ведомство США рекомендовало Белому дому начать поставки на Украину летального оружия, в том числе противотанковых ракет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в правительстве.
По данным телеканала, речь идет в том числе о поставках переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), стоимость которых около 50 миллионов долларов.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.
Источники телеканала также сообщили, что "окончательное решение о предоставлении оружия еще не принято", но, по их данным, в Пентагоне положительно оценивают такую возможность.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных поставках на Украину из США американских противотанковых ракет, все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности.
Против поставок оружия на Украину также высказывается большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".
НАТО Госдеп США МИД ОБСЕ Еще 1 тег
Оставить комментарий