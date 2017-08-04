Politico: Европа задумалась над «военным Шенгеном»

Несмотря на то что европейские лидеры придают приоритетное значение военному сотрудничеству, способность НАТО оборонять Европу всё ещё затрудняют пограничный контроль и «разнобой» в инфраструктуре, на которые жалуются как военные, так и министры обороны стран Евросоюза , пишет Politico. Как подчёркивается в материале издания, чиновники предупреждают о том, что хотя НАТО удалось добиться серьёзного прогресса на пути к преодолению «юридических барьеров» для проведения трансграничных операций, бюрократический регламент — к примеру, обязательный паспортный контроль на отдельных границах, — а также инфраструктурные проблемы вроде дорог и мостов, которые не способны пропускать крупные военные машины, могут «замедлить или даже подорвать любой ответ союзников на угрозу».

Чтобы убрать подобные «препоны», министр обороны Голландии Жанин Хеннис-Плассхарт в июне в ходе встречи министров обороны НАТО призвала европейские власти создать так называемую военную Шенгенскую зону по образу и подобию одноимённой гражданской зоны, существующей на большей части Европы с 1996 года, говорится в статье. Ту же идею давно стремится реализовать командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес

По данным Politico, лидеры НАТО настаивают, что самые насущные проблемы трансграничного сотрудничества в Европе были решены, но они всё же приветствовали предложение Хеннис-Плассхарт как способ «повысить политическое давление и придать ощущения срочности задаче дальнейшего улучшения «совместимости» между странами-союзниками». Чиновники утверждают, что препятствия ощущаются исключительно во время учений, тогда как в обстановке реального конфликта высшее командование НАТО в Европе будет просто «предупреждать союзников, а затем по мере надобности развёртывать войска»; вместе с тем они признают, что задачи альянса по сдерживанию требуют, чтобы он постоянно демонстрировал свои возможности и в мирное время, а как раз эти возможности и ограничивает бюрократия, подчёркивает автор статьи. Наконец, напоминает журналист, в Европе существуют и «инфраструктурные вызовы»: «дороги и мосты, которые могут не выдержать веса тяжелой техники; недостаточно высокие тоннели; аэродромы, неспособные принять все воздушные суда».

Жан-Клода Юнкера к Лидеры ЕС на июньской встрече формально приняли план по расширению военного сотрудничества, однако первые конкретные предложения будут озвучены лишь в сентябре в ходе обращения президента Еврокомиссии Европарламенту , сообщает Politico. Между тем, по словам отдельных чиновников, развёртывание «военного Шенгена» будет «идеальным первым шагом», поскольку такая мера не будет затратной или политически неудобной, упоминается в статье. По мнению обозревателя издания, уже сейчас ясно, что задачи буквально скопировать Шенгенскую зону перед чиновниками не стоит — хотя бы потому, что в НАТО входят не все члены ЕС, а страны — подписанты Шенгенского соглашения не все являются членами ЕС или НАТО.

«Ограничение передвижения военных» — реальная проблема, и её пришлось испытать на себе даже вышеупомянутому генералу Ходжесу, отдельно отмечает журналист Politico. Так, ещё в прошлом месяце он был вынужден на 40-градусной жаре ждать в самолёте, пока его помощник собирал паспорта генерала и его окружения — включая немецкого военного атташе и автора данного материала — и нёс их на проверку к венгерским пограничникам, дожидавшимся неподалёку в машине, — и всё это только для того, чтобы группа смогла долететь до базы в Болгарии, дабы принять участие в учениях. Кроме того, в ходе тех же учений Ходжесу чуть не пришлось разворачивать свой «Чёрный ястреб» для прохождения таможенного контроля в Румынии, но ему удалось избежать этой проверки, говорится в статье. Хотя подобные проверки как правило рутинны и не занимают слишком много времени, по мнению Ходжеса, они символизируют «бюрократическую путаницу, которая представляет опасность для скорости и эффективности вооружённых сил», пишет автор. «Хотел бы я, чтобы мы могли перемещаться по Европе так же быстро, как мигранты», — цитирует американского генерала журналист.