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Главные события пятницы
Европейский союз принял санкции в отношении трёх россиян и одной компании из России в связи с поставками турбин Siemens в Крым.
Украина будет сажать россиян за посещение Крыма
На рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект о тюремном сроке за посещение Крыма через территорию России. Документ опубликован на сайте парламента.
ЧП в Якутии: судьба 17 рабочих неизвестна
Прорыв воды на руднике компании "Алроса" произошел в пятницу. По данным спасателей, под землей находился 151 человек
Путин два часа гонялся за щукой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время отдыха в Туве «гонялся за щукой» в течение двух часов.
"Раскрасивший" высотку на Котельнической бейсджампер погиб в Альпах
РИА Новости
В швейцарских Альпах в конце июля погиб российский бейсджампер Алексей Широкожухов, проходивший обвиняемым по делу о перекраске звезды на сталинской высотке.
Военные НАТО пройдут маршем по Крещатику
Представители армий стран НАТО пройдут по Крещатику, где 24 августа состоится военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины.
Россияне отказываются от туров в Абхазию
Электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news сообщает о случаях отказа от туров в Абхазию.
В подмосковной колбасе нашли следы ДНК человека
РИА Новости
Эксперты Федерального исследовательского центра питания (Институт питания РАМН) нашли в колбасе производства подмосковной компании «Мортадель» следы ДНК человека.
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