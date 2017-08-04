Главные события пятницы

ЕС расширил санкции против России из-за скандала с Siemens

Европейский союз принял санкции в отношении трёх россиян и одной компании из России в связи с поставками турбин Siemens в Крым.

Украина будет сажать россиян за посещение Крыма

На рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект о тюремном сроке за посещение Крыма через территорию России. Документ опубликован на сайте парламента.

ЧП в Якутии: судьба 17 рабочих неизвестна

Прорыв воды на руднике компании "Алроса" произошел в пятницу. По данным спасателей, под землей находился 151 человек

Путин два часа гонялся за щукой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время отдыха в Туве «гонялся за щукой» в течение двух часов.

"Раскрасивший" высотку на Котельнической бейсджампер погиб в Альпах

РИА Новости

В швейцарских Альпах в конце июля погиб российский бейсджампер Алексей Широкожухов, проходивший обвиняемым по делу о перекраске звезды на сталинской высотке.

Военные НАТО пройдут маршем по Крещатику

Представители армий стран НАТО пройдут по Крещатику, где 24 августа состоится военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

Россияне отказываются от туров в Абхазию

Электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news сообщает о случаях отказа от туров в Абхазию.

В подмосковной колбасе нашли следы ДНК человека

РИА Новости

Эксперты Федерального исследовательского центра питания (Институт питания РАМН) нашли в колбасе производства подмосковной компании «Мортадель» следы ДНК человека.