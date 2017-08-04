Жители заставили украинских военных уйти из села в Донбассе

Украинские силовики вынуждены были остановить оборудование военных укреплений в поселке Сопино в Донецкой области из-за сопротивления со стороны местных жителей, сообщает пресс-центр штаба «АТО». В заявлении штаба утверждается, что работы в поселке Сопино проводились для «усиления защиты населенного пункта» от ополченцев. Однако селяне возмутились тем, что украинские силовики решили устроить здесь укрепления и потребовали ВСУ уйти.



«Понимая нежелание селян находиться в непосредственной близости к линии обороны, руководство «АТО» приняло решение о приостановке работ», - говорится на странице штаба «АТО» в Facebook. В пресс-центре отметили, что украинские силовики «не только защищают» жителей страны, но «и прислушиваются к их мнению». Впрочем, как ранее стало известно, жители села не просто выразили несогласие: 50 человек, более половины из которых женщины, в пятницу утром после спора с военнослужащими засыпали блиндаж украинских сил на территории поселка.