Прокуратура Грузии обратилась к Польше по Саакашвили

Главная прокуратура Грузии в пятницу обратилась к польским коллегам в связи с появлением в этой стране экс-президента, бывшего Одесского губернатора Михаила Саакашвили , которому на родине грозит тюремный срок от 7 до 11 лет, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Представитель ГП Георгий Грдзелишвили заявил грузинским журналистам, что «на основании сообщений СМИ о визите Саакашвили в Польшу Главная прокуратура Грузии обратилась к польским компетентным органам и начаты все установленные законом процедуры».

Он не уточнил, идет ли речь о просьбе в задержании и выдаче Саакашвили.

Экс-президент в пятницу прибыл в Польшу из США. Ранее Украина лишила его гражданства, но он заявлял, что намерен вернуться в эту страну.