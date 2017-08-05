СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР



Совет Безопасности ООН в субботу ужесточил санкции в отношении КНДР за проведенные страной ракетные испытания. Соответствующая резолюция получила поддержку всех 15 государств-членов Совбеза, включая Россию и Китай.

Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.



Россия неоднократно предостерегала от введения чрезмерно жестких рестрикций в отношении КНДР, подчеркивая, что они не должны привести к удушению страны и ее народа. В принятой в субботу резолюции отмечается, что предусмотренные ею меры "не призваны иметь негативные гуманитарные последствия для гражданского населения КНДР".