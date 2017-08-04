Польша стала главным хулиганом «на районе»

Глава МИД Литвы возмутился намерением Варшавы использовать образ вильнюсской достопримечательности – Святых ворот – на польских паспортах. Учитывая, что икона Божьей Матери на этих воротах является едва ли не главной национальной святыней поляков, эти планы могут не иметь сложного подтекста. Но текущая политика Варшавы заставляет в этом усомниться.

В отношениях между Польшей и Литвой произошло обострение, связанное с такой несколько неожиданной темой, как новые польские паспорта.

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс заявил, что Польша не должна использовать в своих новых документах изображение вильнюсских Святых ворот (Острая Брама или Ворота Зари). Министр объяснил, что это связано с тем, что «ненормально, когда используют фотографии других стран, тем более зная, что в нашей истории были разные страницы».

Можно понять нервную реакцию литовцев, учитывая, что Вильнюс существенную часть своей истории был составной частью Польши в различных исторических ипостасях, а нынешнюю государственную принадлежность город обрел в 1939 году по воле СССР и лично Иосифа Сталина.

Если Варшава реализует свои планы, напоминания о длительной исторической польской принадлежности литовской столицы будут смотреть с каждого польского паспорта.

В принципе, межгосударственные споры об использовании тех или иных символов не являются чем-то из ряда вон выходящим. Пожалуй, самым известным является использование образа горы Арарат в государственных атрибутах Армении, притом что эта гора ныне находится на территории Турции. Анкара достаточно долго высказывала свое недовольство данной ситуацией и даже пыталась задействовать международные институты для ее изменения. Результатом стал известный исторический анекдот, когда советский дипломат парировал претензии Турции аргументом, что на флаге той изображен полумесяц, который также не находится на территории Турции.

Другим примером может служить спор между Македонией и Грецией, которая недовольна тем, что бывшая югославская республика использует название ее исторической провинции, и считает это узурпацией.

В свою очередь у поляков более чем серьезные основания для использования на паспортах образа Острой Брамы. Дело не столько в Вильнюсе и даже не просто в самих воротах, главная причина – в чудотворной иконе Божьей Матери, расположенной на Острой Браме. Эта икона, глубоко почитаемая и у католиков, и у православных, для поляков является едва ли не главной национальной святыней. Соответственно, вполне понятно желание Польши использовать именно данный образ на своих паспортах.

Другое дело, что контекст вокруг данной ситуации таков, что далеко не факт, что Варшава руководствуется исключительно упомянутым соображением и не имеет иных мотивов, которые, собственно, и тревожат Вильнюс.

Последние недели – и даже дни – ознаменовались высокой и откровенно агрессивной активностью польских властей, которые, похоже, решили всему миру напомнить про свои великодержавные амбиции.

– Польский министр обороны Антоний Мачеревич заявил, что Германия должна выплатить его стране военные репарации за материальный ущерб и преступления против польского народа в 1939–1945 годах.

– Польша активно ставит палки в колеса ЕС в реализации газопровода «Северный поток – 2».

– Отношения Варшавы с Брюсселем ухудшились до такой степени, что против Польши Евросоюзом инициирована санкционная процедура, но Варшаву это, похоже, совершенно не волнует.

– В ходе спора с ЕС, который протестует, а вернее прямо запретил Польше вырубку Беловежской пущи, Варшава в свою очередь, по сути, занялась прямым вымогательством и потребовала 2,5 млрд евро за это.

Ну а «вишенкой на торте» можно считать феноменальное – по наглости – требование Варшавы к Вашингтону передать технологии в рамках сделки по покупке систем ПРО Patriot, и угрозу вообще отказаться от сделки, если это не будет сделано. Ни один другой сателлит США не мог бы позволить себе подобный нахальный напор, да еще в столь деликатном для Штатов вопросе.

На подобном фоне намерение Варшавы использовать образ Острой Брамы в паспортах выглядит уже не обращением к национальной святыне безо всякого подтекста, а задиранием соседа с напоминанием исторических реалий и открытой демонстрацией державных амбиций.

В таких обстоятельствах неудивительно осторожно протестное выступление литовского министра. Должно быть, Вильнюс чувствует себя подобно домашнему пай-мальчику, который внезапно стал объектом интереса главного хулигана в квартале.

Для Польши периоды подобного поведения в истории неоднократно заканчивались печально, но стоит признать, что польский кураж и гонор обладают своим обаянием – особенно из России и когда они направлены на других.