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На Украине не верят, что Россия построит мост в Крым
Россия не сможет закончить строительство Керченского моста собственными силами, а международные компании помогать Москве в сооружении конструкции не станут из-за санкций. С таким заявлением выступил министр юстиции Украины Павел Петренко. Его слова передаёт издание «Обозреватель».
«Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии», — заявил Петренко.
1 августа заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что Киев подаст к Москве иск в связи с ограничением судоходства в Керченском проливе из-за строительства моста.
Строительство Керченского моста, который соединит Крым с Таманским полуостровом, началось в феврале 2016 года. Длина моста составит 19 километров. Во второй половине августа 2017 года будут установлены арочные пролетные строения, которые ограничат судоходство. Открытие моста состоится в декабре 2018 года. Стоимость проекта – 227 миллиардов рублей.
В октябре 2016 года сообщалось, что Киев планирует подать иск против Москвы в связи с «хищением со стороны РФ морских ресурсов, загрязнением и негативным влиянием на экологию Черного моря, в том числе из-за строительства Керченского моста». Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года
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