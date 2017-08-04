На Украине не верят, что Россия построит мост в Крым



Россия не сможет закончить строительство Керченского моста собственными силами, а международные компании помогать Москве в сооружении конструкции не станут из-за санкций. С таким заявлением выступил министр юстиции Украины

Россия не сможет закончить строительство Керченского моста собственными силами, а международные компании помогать Москве в сооружении конструкции не станут из-за санкций. С таким заявлением выступил министр юстиции Украины Павел Петренко . Его слова передаёт издание «Обозреватель».



«Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС , США, Японии», — заявил Петренко.



1 августа заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что Киев подаст к Москве иск в связи с ограничением судоходства в Керченском проливе из-за строительства моста.

Строительство Керченского моста, который соединит Крым с Таманским полуостровом, началось в феврале 2016 года. Длина моста составит 19 километров. Во второй половине августа 2017 года будут установлены арочные пролетные строения, которые ограничат судоходство. Открытие моста состоится в декабре 2018 года. Стоимость проекта – 227 миллиардов рублей.



В октябре 2016 года сообщалось, что Киев планирует подать иск против Москвы в связи с «хищением со стороны РФ морских ресурсов, загрязнением и негативным влиянием на экологию Черного моря, в том числе из-за строительства Керченского моста». Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года