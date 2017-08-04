По Киеву на День независимости Украины пройдут иностранные военные

На параде в Киеве, посвященном Дню независимости Украины, пройдут военнослужащие иностранных армий. Об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«В этом году много наших партнеров проявили желание принимать участие в праздновании Дня независимости Украины. Рядом с нами будут находиться представители вооруженных сил стран альянса ( НАТО — прим. «Ленты.ру» ) и наших партнеров», — сказал глава военного ведомства

По словам Полторака, шесть государств уже согласились отправить своих военнослужащих на празднование Дня независимости Украины. Переговоры вели со странами НАТО, в частности, Прибалтики, а также Грузии. По информации телеканала ТСН (сюжет опубликован на видеохостинге YouTube), в парадных расчетах пройдут военные из Великобритании, Эстония и Латвия.

В августе 2016-го президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад на День независимости стихотворением советского поэта Владимира Маяковского «Долг Украине». «Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль», — продекламировал глава государства отрывок из произведения. Таким образом он попытался объяснить, для чего в Киеве проводится военный парад.

Украинские власти регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в вооруженное противостояние в Донбассе, а также не признает результатов референдума 2014-го в Крыме о воссоединении с Россией. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

День независимости отмечается на Украине 24 августа. В эту дату в 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости Украины.