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В Донбассе местные жители засыпали вырытый бойцами ВСУ блиндаж
Жители села Сопино Донецкой области (на подконтрольной Киеву территории) засыпали блиндаж военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
«В подконтрольном правительству Сопино члены патруля миссии видели, как около 40–50 жителей (разных возрастных групп, больше половины из которых были женщины) яростно спорили с 10 военнослужащими вооруженных сил Украины», — информировали члены Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели отметили, что как только бойцы ВСУ покинули село, несколько местных жителей с лопатами засыпали блиндаж.
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