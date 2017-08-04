В Донбассе местные жители засыпали вырытый бойцами ВСУ блиндаж

«В подконтрольном правительству Сопино члены патруля миссии видели, как около 40–50 жителей (разных возрастных групп, больше половины из которых были женщины) яростно спорили с 10 военнослужащими вооруженных сил Украины», — информировали члены Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели отметили, что как только бойцы ВСУ покинули село, несколько местных жителей с лопатами засыпали блиндаж.