Советник Трампа прокомментировал возможные поставки вооружений Киеву

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости . Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер в интервью телеканалу MSNBC прокомментировал сообщения о возможной передаче Киеву американских вооружений.

Отвечая на вопрос журналиста о возможных поставках, Макмастер отметил, что США уже оказывают Украине поддержку. При этом, по его словам, в интересах США повышать обороноспособность страны, основываясь на ее потребностях, с целью "предотвратить дальнейшие вторжения на ее территорию".

Советник Трампа заявил, что форма помощи Украине не имеет значения, однако американская администрация рассматривает различные варианты оказания подобной поддержки. "Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", — заявил Макмастер.

Макмастер также возложил ответственность за конфликт на Украине на Россию. По его утверждению, США и их союзники прилагают все усилия для того, чтобы предотвратить разрастание конфликта.

В пятницу телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Пентагон рекомендовал Белому дому поставить Украине противотанковые комплексы Javelin на сумму около 50 миллионов долларов. Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Минобороны США и Госдепартамент разработали план поставок Киеву противотанковых ракет и другого вооружения.