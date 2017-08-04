Молодой человек залез по стене на крышу высотного здания в Мехико без каких-либо подручных средств и страховки, за что его уже назвали в социальных сетях "человеком-пауком".



Размещенные в интернете видеозаписи демонстрируют, как юноша довольно быстро забирается по стене, имеющей наружные выступы, на крышу. При этом находящиеся в здании люди с интересом наблюдают за происходящим через окна. Затем с крыши высотки он машет рукой снимавшим его очевидцам.



Пока нет никакой реакции властей на инцидент, равно как не известно, была ли акция какой-либо рекламной кампанией или же просто спонтанным действием юноши.

