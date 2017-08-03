Ostexperte: щит ПВО не спасёт Европу от «российской угрозы» — её попросту нет

Вот уже с начала XXI века Соединённые Штаты добиваются создания системы противоракетной обороны на территории европейских стран — членов НАТО , пишет Ostexperte.

В свою очередь, Германия долгие годы выступала против этих планов и препятствовала началу строительства, продолжает немецкое издание. Свою позицию Берлин объяснял тем, что «купол возводят для отражения несуществующей угрозы: из-за него отношения с Россией только ухудшатся».

Последнее время это, однако, не мешает НАТО заниматься «возведением противоракетного щита — без участия России». В Москве же, разумеется, считают, что система направлена против Российской Федерации, отмечает Ostexperte.

Впрочем, внутри Североатлантического альянса мнения расходятся касательно вопроса о том, «есть ли вообще смысл возводить противоракетный щит», подчёркивает издание. А согласно результатам исследования научного института SWP, которое финансируется ведомством канцлера ФРГ, создание системы ПВО «не повысит безопасность европейских стран — членов НАТО».

По словам авторов исследования, возведение противоракетного щита официально обосновывают наличием «соответствующей угрозы, которая исходит из внеевропейского пространства». Её, однако, по-прежнему не существует, констатируют учёные из SWP.

Тем самым авторы исследования «справедливо аргументируют так же, как и федеральные правительства во главе со Шрёдером и Меркель», заключает Ostexperte.

