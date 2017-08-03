Мировые СМИ: от антироссийских санкций пока досталось больше Трампу

Второго августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Однако сам американский лидер был явно этому не рад и даже в своих заявлениях назвал новый закон «ущербным», ведь он ограничивает полномочия президента. Кроме того, Трамп подчеркнул, что некоторые положения закона «откровенно противоречат Конституции».

Зачем тогда подписал?

«За время пребывания в должности президенту Дональду Трампу редко приходилось браться за перо столь неохотно. Новых санкций он не хотел. Конгресс, однако, в некоторой степени вынудил его поставить подпись», — так охарактеризовал поведение американского лидера корреспондент N24 Штефан Шварцкопф.

По мнению La Croix, своими заявлениями президент захотел «дистанцироваться» от нового закона, который «противоречит его желанию наладить отношения с Москвой».

При этом аналитики китайского портала Haiwainet обратили внимание, что Дональд Трамп даже не стал дожидаться окончания срока, предоставленного ему на раздумья. Президент хотел «поскорее» со всем покончить, потому что попытки тянуть время принесли бы ему ещё больше «головной боли». Учитывая подавляющую поддержку в конгрессе, законопроект был бы принят в любом случае, даже если бы лидер его не подписал, поэтому он решил сразу «сдаться на милость победителя».

Впрочем, такое отношение Дональда Трампа вполне логично и удивления не вызывает, считает BBC. «Любой президент был бы против попыток конгресса ограничить исполнительную власть», — прокомментировал британский канал. Но кое-что удивительное во всей ситуации всё-таки есть: «Появление нескольких комментариев президента к закону, которым характерен различный тон, — необычное, если не сказать больше, дело. Это может говорить о том, что, несмотря на усилия нового главы Белого дома Джона Келли , администрация всё ещё не пришла к единой позиции».

Санкции против собственного президента

Сейчас стало очевидно, что в первой большой битве за то, кому дальше решать, как вести себя с Россией, со счётом 1:0 победил конгресс, утверждает The Washington Post . И то, что Трамп был вынужден подписать законопроект, ясно свидетельствует о том, что республиканцы в парламенте «не доверяют собственному президенту проводить жёсткий курс в отношении России и других геополитических противников».

По сути, конгрессу удалось ввести санкции не только в отношении Москвы, но и в отношении президента США, с иронией констатировали на Comedy Central. «Будто конгресс — это его родители, которые говорят: «Мы не разрешаем тебе играть с этим мальчиком!». Эксперты The Guardian назвали это «беспрецедентной попыткой связать руки президенту» Америки. Однако у администрации Дональда Трампа остаётся достаточно пространства для манёвра, чтобы по-своему интерпретировать некоторые положения закона и направить его в нужную им сторону. «Исполнительной власти не нужно нарушать закон, чтобы не исполнять его».

В Кремле на Трампа теперь не рассчитывают

По мнению целого ряда западных аналитиков и журналистов, для России санкции стали, в первую очередь, «сигналом». «До того момента, когда санкции полностью возымеют эффект, пройдут годы, а в краткосрочной перспективе они в основном представляют собой предупредительный выстрел (и на него уже дал свой ответ Путин )», — отметила газета Time. Так что отныне «попытки Дональда Трампа и Владимира Путина инициировать диалог между Вашингтоном и Москвой можно считать похороненными», резюмировала шведская Dagens Nyheter.

Вацлав Радзивинович из польской Gazeta Wyborcza уверен, что новые санкции «начнут опасное противостояние между Россией и США. В результате обострится ситуация в горячих точках мира — таким образом Кремль может ответить американцам».

Но Кристоф Ваннер с канала N24 полагает, что Москва не так уж сильно раздосадована в этой ситуации. Корреспондент считает, что в Кремле Трампа «списали со счетов, потому что поняли, что он безвластный и недееспособный». И хотя особо жёсткого ответа от России не последовало, возможно, заявления Владимира Путина, говорившего о сферах, в которых Москва и Вашингтон ещё могут сотрудничать, несли в себе «скрытую угрозу», предположил Орен Либерманн из CNN

Для Европы больше нет «единого фронта»

Как подчеркнул CNBC, помимо того что новые санкции так или иначе разозлили Москву, они расстроили и Европейский Союз , который считает, что действия США несут угрозу его энергетической безопасности. Кажется, больше всех возмущена Германия, ведь санкции могут коснуться и её компаний, сотрудничающих с Россией. «Правительство Германии считает, что новые санкции, которые Вашингтон ввёл в качестве наказания за мнимые российские манипуляции в ходе американских выборов, попросту нарушают международное право, — заявила министр экономики Германии Бригитта Циприс . — <…> Америка не может наказывать немецкие компании из-за того, что они ведут бизнес в другой стране».

Глава энергетического концерна Uniper Клаус Шэфер призвал не превращать совместный российско-европейский проект «Северный поток — 2» в «политическую игрушку», поскольку эта программа важна для ЕС, где запасы газа иссякают, а потребление растёт. Но здесь, по мнению Le Monde , США как раз готовы предложить свои услуги.

«Они (США. — прим. ИноТВ) стали крупнейшим производителем сланцевого газа в мире и пытаются в больших количествах экспортировать свой сжиженный природный газ, который они представляют как альтернативу российскому. Отсюда появляется подозрение, что помимо санкций в адрес Москвы парламентарии из конгресса хотят помочь своим предприятиям, помешав «Северному потоку — 2, который они представляют как источник рисков для ЕС», — предполагает французская газета.

Однако, кроме причин экономических, европейцы негодуют также и потому, что своим поведением США разрывают их «единый фронт» в отношениях с Россией, подчеркнул корреспондент France 24 Галлагер Фенвик. Тем не менее не все европейцы остались недовольными. К примеру, польский МИДзаявил, что он «с удовлетворением принимает подписанный президентом США Дональдом Трампом закон, поддерживающий американскую политику санкций в отношении России. Санкции, нацеленные, среди прочего, на компании, вовлечённые в проект «Северный поток — 2», соответствуют интересам Польши и региона».

Санкции делают Путина ещё сильнее

И хотя некоторые, как например, Watson, полагают, что новые меры должны «утихомирить» как «противников» Трампа, так и российского президента Владимира Путина, Стив Чапмэн из Chicago Tribune не ждёт больших результатов от введения очередных санкций. Однако, на его взгляд, «это не значит, что санкции — ошибка. Показать, что Владимир Путин не может безнаказанно атаковать нас, всё равно стоит». В то же время политолог Джонатан Киршнер в интервью тому же изданию подтвердил, что новым законом Америка прояснила свою позицию относительно «российского вмешательства в выборы», а также передала сигнал всем остальным игрокам.

Но в Die Welt уверены: «То, что с первого взгляда может показаться поражением Путина, — в действительности не что иное, как триумф сильного человека в Кремле. Санкции США делают Путина ещё сильнее». Новые штрафные меры Вашингтона против Москвы «ни к чему не приведут: они только усиливают раздор на Западе». Именно на это и рассчитывает российский лидер Владимир Путин, убеждено издание.

Huffington Post напомнила, что за последние несколько лет санкции никак не сказались на поведении России. «Русские выживали и в куда более сложных экономических условиях и прекрасно знают, как это делается», — объясняет ресурс, вспоминая блокаду Ленинграда, сталинизм, холодную войну и «лихие 90-ые».

«Если вы хоть что-то знаете о русских — когда вы бьёте их, они бьют в ответ», — отметил Comedy Central. А Huffington Post подтвердил: «Санкции для россиян — это вызов. Там, где жители западных стран будут жаловаться на инфляцию и отсутствие своих любимых товаров, россияне будут с гордостью стоять на своём и выносить все лишения».