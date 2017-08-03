AFP: суд в США приговорил россиянина к 46 месяцам тюрьмы за киберпреступления



Американский суд в четверг приговорил россиянина Максима Сенаха к 46 месяцам тюремного заключения по обвинению в киберпреступлениях.

Об этом сообщило AFP со ссылкой на Министерство юстиции США.





"41-летний Максим Сенах приговорен к 46 месяцам тюрьмы и будет депортирован из США по окончании отбытия срока", - говорится в заявлении Минюста

В 2015 году Сенаху предъявили обвинения в США, и он был арестован в Финляндии по американскому запросу. В феврале 2016 года он был выдан Соединенным Штатам. В марте этого года Сенах признал себя виновным в американском суде.