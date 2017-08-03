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На Украине придумали причину для тюремных сроков россиянам
На Украине предлагают сажать россиян в тюрьму сроком до трёх лет за нелегальное пересечение границы. С такой инициативой выступили в Верховной раде. Об этом сообщает телеканал Russia Today.
«Пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора (в 2015 году Верховная рада признала Россию государством-агрессором. — прим. Рамблер), или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до трёх лет», — говорится в законопроекте.
Согласно документу, за повторное нелегальное пересечение границы нарушителю грозит от трёх до пяти лет лишения свободы. В том случае, если нарушитель имел при себе оружие, наказание увеличивается до восьми лет.
22 июля украинские пограничники задержали троих россиян в Сумской области за незаконное проникновение на территорию Украины. 30 июля украинские пограничники задержали двоих сотрудников пограничного управления ФСБ по Крыму в Херсонской области. Сотрудники российского ведомства заявили, что заблудились.
Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после того, как в марте 2014 года Крым по результатам референдума вошёл в состав России. Кроме того, украинские власти обвиняют Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после того, как в марте 2014 года Крым по результатам референдума вошёл в состав России. Кроме того, украинские власти обвиняют Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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