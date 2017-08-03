На Украине придумали причину для тюремных сроков россиянам



На Украине предлагают сажать россиян в тюрьму сроком до трёх лет за нелегальное пересечение границы. С такой инициативой выступили в Верховной раде . Об этом сообщает телеканал Russia Today.

«Пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора (в 2015 году Верховная рада признала Россию государством-агрессором. — прим. Рамблер), или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до трёх лет», — говорится в законопроекте.



Согласно документу, за повторное нелегальное пересечение границы нарушителю грозит от трёх до пяти лет лишения свободы. В том случае, если нарушитель имел при себе оружие, наказание увеличивается до восьми лет.

