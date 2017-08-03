Новые антироссийские санкции США назвали «стратегическим ударом по Украине»

Принятие в США закона о санкциях против России для Украины будет иметь долговременные негативные последствия, заявил лидер Общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук

«Украинским политикам, которые просто визжат от счастья в связи с подписанием закона о санкциях, могу сказать: этот закон не против России, он направлен против суверенитета Украины и восстановления территориальной целостности нашей страны», - передает его слова ТАСС

По его мнению, закон - «стратегический удар по Украине» и тем силам, которые за мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Медведчук указал, что «закономерной реакцией» радикальных сил на Украине на действия США уже стала активизация «партии войны». А новый виток конфликта, считает он, реинтеграцию территорий Донбасса похоронит на десятилетия. Также усилится напряженность и в отношениях Киева и Европы, уверен он.





«Противостояние ЕС - США означает усиление напряженности между Украиной и нашими европейскими союзниками,