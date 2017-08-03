Главные события четверга

«Единую Россию» обвиняют в подкупе избирателей



Московское отделение «Единой России» проводит конкурс для столичной молодежи, ценные призы которого планируют вручать ровно накануне выборов, в день тишины. Глава московского отделения КПРФ , думский депутат Валерий Рашкин направил запрос в Следственный комитет Центризбирком с целью проверить деятельность партии власти на предмет подкупа избирателей.

Суд отказался признать россиянина человеком

Суд Верхней Пышмы (Свердловская область) отказался рассматривать иск местного жителя Игоря Полуйчика, требовавшего признать его человеком. Об этом сообщает «ГрифонИнфо».



Названа причина ухода Малахова с Первого канала

Ведущий Андрей Малахов решил уйти с «Первого канала» из-за желания нового продюсера «Пусть говорят» добавить в шоу больше политических тем в преддверии выборов. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на анонимные источники.



Мэнсон обложил Москву матами со сцены в Киеве

Американский рокер Мэрилин Мэнсон на концерте в Киеве сравнил своих украинских фанатов с российскими. Внимание на это обратило издание Life.



Россияне потеряли 27 млрд рублей при смене НПФ



Зампред ВЭБа Николай Цехомский заявил, что в 2016 году россияне потеряли миллиарды рублей инвестиционного дохода при переводе пенсионных накоплений из ВЭБа в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Об этом сообщает ТАСС.

Названа причина массовой драки солдат на Урале

РИА Новости

Солдаты из уральской воинской части номер 31612 подрались из-за незаправленной кровати. Об этом сообщает паблик Mash на странице «ВКонтакте».



Регионы потребовали импичмента Порошенко

Сразу несколько украинских регионов поддержали принятое в июне решение Киевского областного совета потребовать запуска процедуры импичмента президента Петра Порошенко. Так, принять процедурный закон об импичменте призвали депутаты из 10 областных советов Украины.



Российский газ пошел в обход Украины

РИА Новости



«Газпром» увеличил объемы газа, проходящего через трубопровод OPAL в Германии, и снизил заявку на транзит российского топлива через территорию Украины в Словакию. Об этом пишут «Ведомости»

Новый кризис может начаться уже в этом году

Уже в этом году может начаться очередной глобальный экономический кризис. И вероятнее всего он, как и в предыдущий раз, придет из США. На рынках акций и долга образовались гигантские пузыри, схлопывание которых уже неизбежно. Мир с трудом выбрался из предыдущей «великой рецессии», а последствия нового кризиса могут оказаться еще более разрушительными.

