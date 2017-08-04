Украина будет сажать россиян за посещение Крыма

На рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект о тюремном сроке за посещение Крыма через территорию России. Документ опубликован на сайте парламента.

По их задумке, три года тюрьмы должны грозить гражданам за посещение Крыма в обход организованных Украиной пропускных пунктов. При повторном пересечении границы такими способами предлагается лишать свободы на срок от трех до пяти лет.

Как отмечает «Коммерсант», Украина требует, чтобы россияне въезжали в Крым через Новоалексеевку, а не летели «прямо в Симферополь, к примеру, из Москвы». «То же делают некоторые иностранцы, в том числе политики, хотя для получения разрешения они должны въехать на Украину и подавать документы с просьбой на разрешение посещения Крыма», - заявил источник газеты.

Собеседник «Коммерсанта», близкий к украинским силовым структурам, предположил, что под действие законопроекта попадут и те иностранцы, которые посещали Крым ранее.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе полуострова. 96,77 процента местных жителей поддержали присоединение региона к России. Украина и страны Запада не признают результаты голосования.