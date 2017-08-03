Сирийская оппозиция согласилась с российскими условиями

Российская военная полиция разворачивает два КПП и три поста вдоль участков линии соприкосновения сторон. Это одно из следствий договоренности между военными РФ и сирийской оппозицией о создании третьей по счету «зоны деэскалации» в Сирии. Похоже, что ориентирующиеся на США противники Асада становятся сговорчивее. Связано ли это со сворачиванием «шефской» программы ЦРУ

Представители Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции достигли договоренностей о том, как будет функционировать третья зона деэскалации.

Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков . Он сослался на результаты прошедших в Каире переговоров между российскими военными и представителями сирийской оппозиции.

«В ходе состоявшегося в начале июля пятого раунда переговоров в Астане, был согласован вопрос о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии», - напомнил Конашенков. Две такие зоны безопасности – на юго-западе Сирии и в Восточной Гуте близ Дамаска уже успешно действуют, подчеркнул представитель Минобороны. Третья зона создается в центральной провинции Хомс.

В рамках договоренностей, российская военная полиция в пятницу развернет два КПП и три поста вдоль участков линии соприкосновения сторон.



Со своей стороны оппозиция Сирии разблокирует проходящий через зону деэскалации «Хомс» участок автодороги Хомс-Хама.

Режим прекращения огня в третьей зоне деэскалации должен был вступить в силу с полудня четверга по местному времени.

В целом в третьею зону деэскалации вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тыс. человек. Конашенков также констатировал: за последние 10 дней соглашения о примирении подписаны с представителями 52 населенных пунктов. Общее число примирившихся населенных пунктов составляет сегодня более 2 тысяч.

Без подпитки из ЦРУ «умеренная оппозиция» стала сговорчивее

То, что сирийские «умеренные» демонстрирует готовность согласиться с условиями по зоне деэскалации – весьма показательно. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД , после заключения соглашения между Россией, США и Иорданией о создании зоны деэскалации в провинциях Дераа, Кунейтра и Сувейда находившиеся там группировки « Сирийской свободной армии » лишились опоры на американские перевалочные базы в Иордании.

«Непримиримость» умеренной оппозиции исчезает на глазах после известий о сворачивании курируемой ЦРУ программы «Обучи и вооружи», инициированной 4 года назад администрацией Барака Обамы . Как отметила накануне газета The New York Times , «программе пришел быстрый конец». Издание напоминает, что в начале июля директор ЦРУ Майк Помпео сам рекомендовал Трампу свернуть программу - и президент США не раздумывая согласился.

Группировки «Свободной армии» к тому моменту уже не представляли собой серьезной военной силы (вину за разгром «умеренных» NYTimes безосновательно возлагает на российские ВКС), и контролировали лишь «постоянно сокращающиеся участки» сирийской территории. Программа, в которую было вложено более 1 млрд долларов, вызвала резкую критику в Конгрессе.



Причиной была не только дороговизна при сомнительных результатах. Как напоминает New York Times, «некоторые из поставленных ЦРУ вооружений оказались в руках повстанческой группировки, связанной с «Аль-Каидой»

Издание также напоминает, что программа Пентагона стоимостью 500 млн долларов, которая предусматривала подготовку и оснащение 15 тысяч «сирийских повстанцев» в течение трех лет, была отменена. Это произошло в 2015 году, после того, как выяснилось, что по программе было выпущено не 15 тыс., а лишь несколько десятков бойцов.

«На юге программа продолжается»

Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов и вооруженных сил региона Института инновационного развития Антон Мардасов , впрочем, полагает - New York Times поторопилась с констатацией сворачивания программы ЦРУ.

Эти программы действовали в отношении группировок в двух географических зонах - на северо-западе и юге Сирии.

«На юге программа продолжается, но в другом формате. Подразделение Revolution Commando (преемник Новой сирийской армии), которое дислоцировано возле города Ат-Танф, проходит подготовку на базе иорданского королевского спецназа по программе ЦРУ. Они и вооружения получали по программе ЦРУ.



Но как только они начинали воевать с режимом, у них это оружие отбиралось, так как от них требовали воевать с «Исламским государством*», а не режимом», - рассказал Мардасов.

На северо-западе программы поддержки по линии ЦРУ прекратилась еще при президенте Бараке Обаме . Дело в том, что «Джабхат ан-Нусра» захватывала маршруты логистических путей, военные базы в Идлибе. Поэтому американское оружие не доходило до умеренной сирийской оппозиции, а попадало в руки исламистов. «С этим и связано прекращение всей этой поддержки», - подытожил Мардасов.

По мнению собеседника, не все очевидно и с организацией зон деэскалации.

В уже созданных «зонах» продолжается противостояние

Формально все те зоны, по которым заключаются договоренности на международных переговорных площадках - в Омане (Юго-Западная зона) и в Каире («Восточная Гута», «Хама-Хомс») не противоречат меморандуму, принятому после переговоров в Астане. «Все эти зоны там прописаны», - поясняет Мардасов.

Но тут, по мнению собеседника, «есть очень хитрый момент». «Договоренности на этих площадках – в Каире и Омане - либо обнуляют астанинские договоренности, как это было в случае с Юго-Западной зоной, либо дополняют их новыми деталями», - отмечает Мардасов. Он считает, что двусторонние договоренности России и США «обнулили эту зону, прописанную в Астане; там продолжались бои, причем их вели обе стороны» - и правительственные войска и их оппоненты.

Подобная история происходит по итогам переговоров в Каире, считает Мардасов.

«Эти же зоны как бы не противоречат договоренностям в Астане, но сделка получается в принципе сепаратная – без Ирана и Дамаска.

А в Восточной Гуте присутствует много различных соединений, подконтрольных, либо спонсируемых Тегераном. «Эти же отряды пытались проводить наступления, которые противоречат духу астанинского меморандума», - заметил Мардасов.

Что касается Юго-Западной зоны, о создании которой объявили президенты Владимир Путин Дональд Трамп после встречи в Гамбурге, то она была фактически обнулена, считает собеседник. «Так как она была прописана в Астане участниками переговоров - так она не действовала абсолютно. Перемирие нарушалось и бои были достаточно серьезные. Бои проводились не против террористов, а против коалиции «Южный фронт», то есть «Сирийской свободной армии», в которой очень много бывших военных», - пояснил Мардасов.

В Восточной Гуте до сих пор проводятся серьезные операции. И особо тонкую игру здесь ведет Тегеран, считает Мардасов.



«Заключается сделка по одной зоне. Иранцы тут же перебрасывают подразделения в другие зоны, проводят там операции и пытаются побольше отжать территорий до того момента, пока будут достигнуты новые договоренности. Российско-иранские противоречия обостряют эту игру. Если раньше они были видны в Восточном Алеппо, где Россия стремилась выстроить отношения с местными шейхами, то иранцы формировали различные подразделения, чтобы оттеснить российское влияние, начали строить свои просветительские культурные центры, которые способствуют этноконфессиональным противоречиям, а никак не безопасности», - уверен эксперт.

При этом, как напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД израильский политолог, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми , в южной зоне деэскалации (близкой к Голанским высотам), присутствует российский батальон военной полиции. «Там процесс остались небольшие группы террористов из ИГ* и «Джабхат ан-Нусры». С ними, вероятно, придется покончить физически. А все остальные войдут в ту или иную систему переговоров и большинство из них сложат оружие, прекратят военные действия. Создание новой зоны деэскалации, о которой сегодня говорили – это очень хороший знак», - уверен Кедми.