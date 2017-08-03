HuffPost напомнил, как Москва в прошлый раз массово сократила дипмиссию США

Портал Huffington Post рассказал о последнем до текущего момента случае массовой высылки американских дипломатов из России — точнее, из СССР.



Это произошло в 1986 году, и американские дипломаты, работавшие тогда в Москве, поделились с порталом своими воспоминаниями — в частности, о тех трудностях, с которыми они столкнулись после введенного СССР запрета на работу советских граждан в посольстве США.



По словам отставного дипломата Стивена Пайфера, задачей Москвы тогда было "поставить посольство на колени": местные жители выполняли повседневные задачи типа мытья туалетов и поставок молока. После введения запрета американцам пришлось приспосабливаться к таким задачам самим.



Дипломаты ввели для себя вахтовый график работы, по которому они время от времени делали перерыв в исполнении своих непосредственных обязанностей и выполняли ту работу, которую до этого делали советские граждане.



"Я помню, как каждые две недели вместо того, чтобы сочинять депеши, я приходил на работу в спецодежде", — вспоминает бывший дипломат Джон Хербст.



И Хербст, и Пайфер рассказали, чем они еще занимались: ездили за посылками, разгружали грузовики, чистили ванные. Их супруги тоже брались за дело. При этом, по словам Хербста, они относились к ситуации с юмором.



Как отмечает Huffington Post, вскоре после этого Вашингтон прислал им на помощь наемных работников. После того, как распался Советский Союз, посольство снова стало брать на работу местных, в которых остро нуждается.

