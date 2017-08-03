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Трамп нашел виновника ухудшения отношений с РФ
Дональд Трамп обвинил Конгресс США в ухудшении отношений с Москвой. Об этом американский президент написал в своём аккаунте в Twitter.
Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 августа 2017 г.
«Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить Конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину», — написал Трамп.
2 августа Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Президент США заявил, что документ содержит ряд неконституционных положений. Кроме того, глава государства отметил, что новые санкции сблизят Москву, Пекин и Пхеньян, что противоречит национальным интересам США.
Документ расширяет ограничительные меры, принятые администрацией бывшего американского президента Барака Обамы. Новые санкции усложняют процесс получения российскими компаниями кредитов на Западе и работу энергетических предприятий. Инициатива предполагает противодействие строительству «Северного потока-2». Под санкции подпадают все новые проекты, в которых доля российских компаний составляет 33% и более. Кроме того, закон усложняет главе государства процесс отмены ограничительных мер. Российский президент Владимир Путин назвал новые санкции США «обеспечением собственных интересов с отягчающими обстоятельствами и особым цинизмом». В Европейском союзе действия США назвали односторонними.
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