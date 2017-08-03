Трамп нашел виновника ухудшения отношений с РФ

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 августа 2017 г.

«Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить Конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину», — написал Трамп.



2 августа Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Президент США заявил, что документ содержит ряд неконституционных положений. Кроме того, глава государства отметил, что новые санкции сблизят Москву, Пекин и Пхеньян, что противоречит национальным интересам США.

