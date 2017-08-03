ВСУ перешли в атаку на юге ДНР, есть потери

Украинские военные 2 августа предприняли попытку прорыва на южном участке фронта, попытавшись пробиться силами двух диверсионных групп общей численностью 26 человек.

Как сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин , при попытке прорыва ВСУ понесли потери - три военных погибли и семеро получили ранения.

«В результате бездумного приказа украинского командования потери противника составили: погибших – трое военнослужащих, ранения получили до семи человек», - приводит слова Басурина ДАН.

Атака ВСУ произошла вечером 2 августа. По данным командования, украинские диверсанты подорвались на собственном минном поле, были демаскированы и с потерями были отброшены на свои позиции. Попытка прорыва была предпринята в день проведения очередного раунда мирных переговоров в Минске.