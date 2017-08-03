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ВСУ перешли в атаку на юге ДНР, есть потери
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / globallookpress
Украинские военные 2 августа предприняли попытку прорыва на южном участке фронта, попытавшись пробиться силами двух диверсионных групп общей численностью 26 человек.
Как сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, при попытке прорыва ВСУ понесли потери - три военных погибли и семеро получили ранения.
«В результате бездумного приказа украинского командования потери противника составили: погибших – трое военнослужащих, ранения получили до семи человек», - приводит слова Басурина ДАН.
Атака ВСУ произошла вечером 2 августа. По данным командования, украинские диверсанты подорвались на собственном минном поле, были демаскированы и с потерями были отброшены на свои позиции. Попытка прорыва была предпринята в день проведения очередного раунда мирных переговоров в Минске.
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