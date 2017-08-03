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Мэнсон обложил Москву матами со сцены в Киеве
Американский рокер Мэрилин Мэнсон на концерте в Киеве сравнил своих украинских фанатов с российскими. Внимание на это обратило издание Life.
После концерта в Москве певец сразу же отправился в Киев. «Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать как сучку! (на англ. I don't want to be political but you just made Moscow sound like a bitch)», - заявил он после одной из песен. Его слова слышны на записи, опубликованной в Instagram пользовательницей marinaustabashi.
Публикация от M A R I N A__U S T A B A S H I (@marinaustabashi) Авг 3 2017 в 2:11 PDT
При этом «Комсомольская правда» приводит другие слова Мэнсона. «Я стараюсь держаться подальше от политики... Но вот же мы суки! Приехали к вам прямиком из Москвы!» - процитировала его «КП».
Первого августа Мэнсон, чьи концерты в РФ в 2014 году были сорваны, выступил в московском клубе Stadium Live. Второго августа он дал концерт во Дворце спорта в Киеве.
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