Мэнсон обложил Москву матами со сцены в Киеве

Публикация от M A R I N A__U S T A B A S H I (@marinaustabashi) Авг 3 2017 в 2:11 PDT

После концерта в Москве певец сразу же отправился в Киев. «Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать как сучку! (на англ. I don't want to be political but you just made Moscow sound like a bitch)», - заявил он после одной из песен. Его слова слышны на записи, опубликованной в Instagram пользовательницей marinaustabashi.